Triste nouvelle pour le rap américain. Le rappeur et membre du groupe De la Soul, David Jude Jolicoeur, connu sous le nom Trugoy The Dove, est décédé hier dimanche 12 février 2023. La triste nouvelle a été initialement révélée par le média spécialisé AllHipHop. Elle a par ailleurs été confirmée par d’autres médias tels que Pitchfork et Rolling Stone. Toutefois, la cause du décès est pour l’heure inconnue. Mais, au cours de ces dernières années, David Jolicoeur avait fait savoir qu’il souffrait de problèmes d’insuffisance cardiaque.

Big Daddy Kane lui a rendu hommage

Il avait également ajouté que ces problèmes l’avaient empêché d’aller en tournée avec les autres membres du groupe, à savoir Maseo et Posdnuos. Notons que le décès de David Jolicoeur a fait réagir, quelques personnalités du monde du rap américain, dont Antonio Hardy connu sous le nom de Big Daddy Kane. « C’était un honneur de partager tant de scènes avec toi » a-t-il déclaré. Pour mémoire, le décès de Trugoy The Dove intervient plus d’un mois après celui de la rappeuse américaine Gangsta Boo, de son vrai nom Lola Mitchell, à 43 ans. Le corps de cette dernière avait été retrouvé sans vie le dimanche 1er janvier 2023. L’information avait été confirmée par son ami et collègue DJ Paul KOM.

L’artiste appartenait au groupe de hip-hop, Three 6 Mafia, originaire de Memphis. Suite à l’annonce de sa mort, la cause n’a pas été rendue publique. La presse américaine avait fait savoir qu’elle avait été retrouvée morte aux environs de 16 heures. Son décès a suscité de nombreuses réactions et plusieurs artistes lui ont rendu hommage. Parmi ceux-ci figurent Lil Jon, qui avait rappelé qu’ils se sont vus il y a tout juste trois semaines avant sa mort. Rappelons qu’après avoir rejoint Three 6 Mafia dans les années 1990, Gangsta Boo quitte finalement le groupe au début des années 2000 pour se lancer en solo.