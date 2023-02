Un navire de la marine philippine aurait été poursuivi par plusieurs bateaux chinois. Selon les informations des autorités philippines, le bateau de la marine aurait été poursuivi par quatre navires chinois, à proximité des îles Spratly, en mer de Chine méridionale. Cette information a été confirmée par Armand Balilo, porte-parole des garde-côtes philippins. Selon ses propos rapportés par le média philippin ABS CBS, un navire de la marine philippine a été poursuivi, le samedi 04 février dernier, par deux navires de guerre. Toujours d’après le média, le navire de guerre philippin procédait à une « mission de patrouille et de recherche ».

Les usa avaient négocié l’installation de 5 bases militaires dans le pays

Notons que cela intervient dans un contexte où les relations diplomatiques entre les Philippines et la Chine se sont dégradées ces derniers temps, notamment suite à leur rapprochement avec les États-Unis. En effet, Lloyd Austin, secrétaire d’État américain à la défense, s’était rendu dans le pays afin de négocier l’installation de quatre bases militaires. Si la demande américaine avait été approuvée par les autorités philippines, elle a suscité l’ire de la Chine. L’empire du milieu voit la signature de cet accord comme une menace pour la mer de Chine méridionale, où Pékin et Manille se disputent des territoires.

La représentation diplomatique chinoise aux Philippines avait indiqué que la Chine estime que les Américains font tout pour saper les efforts de paix et de coopération entre Manille et Pékin. « Les États-Unis, par intérêt personnel et par état d'esprit, continuent d'intensifier leur dispositif militaire dans cette région. Ses actions augmentent les tensions régionales et sapent la paix et la stabilité dans la région » avait-elle ajouté. Pour rappel, la mer de Chine méridionale est très disputée par plusieurs pays. En effet, six pays, dont Taïwan, Bruneï, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et la Chine, revendiquent une portion.