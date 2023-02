Haïti traverse une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Il y a quelques heures, des bandits armés ont enlevé au moins 50 personnes qui voyageaient en bus dans le département de l'Artibonite, dans le centre du pays. L'enlèvement de plusieurs passagers dans le département de l'Artibonite en Haïti est un parfait exemple de la crise de sécurité qui sévit actuellement dans le pays. Le président de l'Association des Propriétaires et Chauffeurs d'Haïti (APCH), Méhu Changeux, a confirmé l'enlèvement, indiquant que l'un des bus transportait 30 passagers et l'autre 18. Aucune rançon n'a encore été demandée selon GazetteHaïti qui rapporte la nouvelle

Le président de l'APCH a expliqué que les passagers ont été enlevés sur la route de Liancourt alors qu'ils évitaient la route de Canaan, qui est devenue dangereuse en raison de l'activité criminelle d'un gang. Des informations ont été diffusées sur les activités violentes du gang de Canaan, y compris les violences faites aux femmes et aux filles, les meurtres et les détournements de camions.

La situation de sécurité en Haïti s'est détériorée après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, suivi d'un tremblement de terre qui a fait plus de 2.200 morts. Le premier ministre haïtien Ariel Henry a fait appel à la communauté internationale pour obtenir de l'aide dans la lutte contre la crise humanitaire actuelle. La crise de sécurité en Haïti est également étayée par l'enlèvement récent d'un journaliste de la Radio Vision 2000, Jean Thony Lorthé, qui a été kidnappé alors qu'il se rendait à des funérailles.