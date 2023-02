Plusieurs jours déjà que l'affaire DJ Congélateur contre Manadja Confirmé occupe le showbiz ivoirien. Pour rappel, les deux collaborateurs ont dû se séparer après des semaines de tension et d'humiliation pour le manager de l'artiste DJ Congélateur. Après ses déboires, Manadja Confirmé a reçu de nombreux soutiens à travers le pays. Entre la promesse de voyages, des dons d'argent en espèce, des dons de biens, le manager qui se veut bientôt artiste est aux anges. Mais face à l'euphorie, il lui a été conseillé de rester humble et ouvert à une probable collaboration avec son ancien poulain.

Il ya quelques heures dans la logique d'apaisement et pour montrer sa bonne foi, Manadja Confirmé a annoncé qu'il avait cédé un terrain qui lui avait été offert à Dj Congélateur. En effet, Manadja Confirmé, ancien manager de l'artiste DJ Congélateur, a annoncé aujourd'hui la réception d'un second terrain de la part de la société GLS immobilier à Toumodi. Il a déclaré que, suite à cette réception, il a fait une doléance à la société pour offrir un terrain à son petit-frère, DJ Congélateur, «car si j'ai toutes ces choses c'est en partie grâce à lui, c'est mon petit-frère.». La société a accepté la demande de Manadja Confirmé et a donc offert un terrain à DJ Congélateur.

Cependant, Manadja Confirmé a décidé de mettre le terrain au nom de la mère de DJ Congélateur, par crainte que l'entourage actuel de Dj Congélateur ne s'en accapare. Cette annonce montre la reconnaissance de Manadja Confirmé pour son petit-frère. Cette nouvelle a suscité un intérêt considérable parmi les fans de DJ Congélateur et les amoureux de l'immobilier. On attend avec impatience de voir ce que cela signifiera pour l'avenir de DJ Congélateur.