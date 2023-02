L’ancien procureur, Mark Pomerantz, a profité d’une interview qu’il a accordée au CBS 60 Minutes pour tirer à boulets rouges sur Donald Trump. Celui qui avait conduit l’enquête sur les relations commerciales du milliardaire républicain a formellement déclaré que, « son empire a été construit sur des mensonges ». Il fait notamment savoir qu’il dispose de nombreuses preuves pour étayer les accusations criminelles contre le dirigeant républicain. Il a déclaré que l’ancien patron de la Maison-Blanche avait donné son accord pour le gonflement de sa propre valeur nette afin d'obtenir des prêts bancaires plus favorables.

L’ancien procureur Mark Pomerantz a particulièrement évoqué la signature de Donald Trump sur un prêt de la Deutsche Bank dans laquelle il certifie l'exactitude de ses états financiers. Il fait savoir qu’il dispose d’assez d’éléments pour faire prospérer ce dossier. «Il garantit que les états financiers sont véridiques et corrects à tous égards importants. Enfin, bien sûr, sur la garantie, il y a sa signature pointue, Donald J. Trump », a-t-il lancé.

Il gonfle les chiffres pour des prêts bancaires

Pour l’ancien procureur Mark Pomerantz, Donald Trump aurait gonflé certains chiffres afin d'obtenir des prêts bancaires favorables de plusieurs millions de dollars pour étendre son empire immobilier. Il a déclaré que Trump avait ensuite utilisé l'argent pour acheter le Doral Hotel à Miami, refinancer le Trump International Hotel and Tower à Chicago et rénover la propriété Old Post Office à Washington DC. « Ce que l'enquête a déterminé, c'est que les états financiers qui ont été soumis aux banques pour ces années ont été surestimés dans chaque cas de littéralement des milliards de dollars », a-t-il confié au média américain.