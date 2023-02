Aux États-Unis et plus précisément dans en Pennsylvanie, la police a fait une découverte très peu ordinaire. En effet, il s’agit d’une famille de trois personnes retrouvée morte dans leur jardin. Selon les précisions apportées sur cette situation par le média américain NBC News, tout porte à croire qu’il s’agit d’un suicide collectif. La thèse avancée par la police fait état de ce que la femme aurait probablement tué son époux. Leur fille l’aurait tuée à son tour avant de se suicider à son tour.

« Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude exactement qui a tiré chaque coup. », a déclaré au média local York Dispatch le détective principal dans l'affaire, Timothy Fink. Les proches de la famille indiquent qu’elle était très conservatrice et est un réel soutien de l’ancien président américain Donald Trump. Les défunts n’hésitaient pas à afficher ouvertement leur conviction politique. Selon les témoignages d’un voisin qui a requis l’anonymat, la cour avant de la famille était « jonchée » de bannières pro-Trump et, plus tard, de panneaux anti-avortement.

Une famille conservatrice

La famille se serait battu pour que Donald Trump puisse remporter les élections de 2020 face à Joe Biden. Certains voisins ont indiqué que l’attitude de la famille au cours de cette campagne électorale était comme si leur vie dépendait de la victoire du milliardaire républicain. Une amie d’enfance de la jeune fille a déclaré qu’elle a grandi dans très chrétien. Elle n’aurait pas été autorisée à faire usage des réseaux sociaux, à avoir un petit ami ou encore à sortir avec des amis.