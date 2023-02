Au Sénégal, la grande solidarité qui est manifestée à l'endroit de la Turquie suite aux tremblements de terre ayant secoué le pays n’est pas du goût de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, cet élan de solidarité est critiqué de façon très ouverte. Alors que certains estiment que, le pays a également ses propres problèmes à résoudre, d’autres vont plus loin en accusant les dirigeants sénégalais de dépasser les bornes dans leur générosité. En effet, depuis le drame, l’État sénégalais a déboursé 1 milliard pour soutenir la Turquie. Des pompiers sénégalais ont par ailleurs été envoyés sur place pour appuyer les recherches.

Plusieurs hautes personnalités de la république ont poursuivi cette action de solidarité en déboursant de fortes de sommes pour venir en aide aux sinistrés. C’est le cas par exemple du Khalife général des mourides qui a donné 100 millions en guise de soutien. Une collecte de fonds a été organisée ce jeudi 23 février au jardin de la chancellerie de la Turquie où plusieurs millions ont été récoltés. Au total, la vente aux enchères aura permis de mobiliser 46 310 000 FCFA pour le compte de la Turquie. Ces choses ne sont pas véritablement pas du goût de certains internautes qui n’ont pas caché leur sentiment.

"Hypocrites..."

Certains ne sont pas allés par quatre chemins pour qualifier les donateurs d’hypocrites. Pour eux, certains Sénégalais manquent du minimum. Mais ces généreux donateurs préfèrent mobiliser des millions à envoyer en Turquie. « L'hypocrisie à la sénégalaise, combien de Sénégalais et sénégalaises souffre dans leur intérieur à cause de la mauvaise gestion de nos ressources naturelles et richesses se sentant abandonné, des cultivateurs désespérés car n'ayant pas les moyens de vivre de leur agriculture. Ils étaient ou pour les venir en aide. Nous sommes de tout cœur avec le peuple turc et syrien mais charité bien ordonnée commence par sois même », a formellement noté un internaute sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

"La charité bien ordonnée commence par sois-même"

« La charité bien ordonnée commence par sois-même. L'état du Sénégal a envoyé des sapeurs-pompiers en Turquie pour les assister, je crois que ce geste est largement suffisant, par contre les collectes et dons doivent revenir au Sénégal et surtout à nos hôpitaux car il ya des malades qui ne peuvent même pas acheter une seringue. Sénégal mo gueune yayo ndimbal gui encore une fois », a déploré un autre. Rappelons que la Turquie est confrontée depuis quelques semaines à des tremblements de terre qui ont fait d’énormes dégâts tant sur le plan humain que matériel.