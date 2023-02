La matinée de ce mercredi 08 février 2023 a été agitée par une scène malheureuse mais non raricime dans la commune de Pèrèrè dans le département du Borgou. Un homme a mis fin à ses jours par balles de fusil artisanal dans le village de Sontou. Le disparu serait âgé d'une cinquantaine d'années. Il est un polygame, père de plus de dix enfants."La tragédie est survenue à l'aube de ce mercredi dans le village de Sontou commune de Pèrèrè. La cinquantaine, la victime a 11 progénitures et deux femmes", a rapporté Su Tii Sua fm, la radio locale de N'dali, sur sa page facebook.

Cet homme s'est donné la mort avec une arme à feu dans sa chambre à coucher. Les raisons qui ont motivé ce père de famille à se donner la mort ne sont pas encore connues. Les éléments de la police républicaine de la localité ont marqué leur présence au domicile du défunt pour faire les constats d'usage. Son corps sans vie se retrouve dans les mains des forces de l'ordre. La police est à pied d'œuvre pour faire la lumière sur ce drame. Pour rappel, un policier s’était suicidé avec son arme, un Akm au petit matin du mardi 31 décembre 2019. Ce drame était survenu à l’entrée 2 du port autonome de Cotonou.