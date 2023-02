Le ministre béninois de la santé Benjamin Hounkpatin tiendra une séance d'échange avec les familles des victimes du drame de Dassa le lundi 06 février 2023 à 9h à la cellule de crise de Cotonou sise au Palais des congrès. Laquelle séance sera essentiellement basée sur les processus médico-légales d’identification des corps des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident de circulation meurtrier survenu le dimanche 29 janvier 2023 dans la commune de Dassa-Zoumè.

En effet, lors du conseil des ministres du mercredi 1er février dernier, le gouvernement béninois a décidé que l'identification des corps des personnes calcinées méconnaissables du drame de Dassa sera effectuée par tests d’Adn. Ceci dans le but de permettre aux familles des disparus de faire convenablement leur deuil.

Ce processus d’identifidentification des corps calcinés est confié à une équipe pluridisciplinaire composée de : 3 médecins légistes experts et assermentés, 2 médecins biologistes spécialisés en cytogénétique et 1 biologiste. L'équipe en question est déjà à l'œuvre pour que les résultats soient fournis le plus tôt possible. Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin rassure les familles des défunts ainsi que tout le peuple béninois que toutes les dispositions techniques possibles seront mises en œuvre afin de favoriser le bon déroulement de cette procédure.