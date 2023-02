Le Directeur Général de la compagnie de transport Baobab Express a été contacté par le commissariat de Dassa-Zoumé le mardi 31 janvier 2023. Lequel commissariat l'a gardé pour des raisons de sécurité, suite au drame du dimanche 29 janvier dernier qui a fait plus de 20 morts et de nombreux blessés graves. Ce grave accident de circulation est survenu à hauteur de Dassa-Zoumé à la suite d'une collision entre un bus de la compagnie Baobab faisant la liaison Parakou-Cotonou et un camion.

Face à cette situation malheureuse, le gouvernement a offert les premiers soins à tous les passagers survivants présentant des lésions de gravité variable à l’hôpital de Zone de Dassa. La prise en charge de tous les patients survivants qui ont été transférés soit au CNHU-HKM soit au Centre de Traitement des Épidémies (CTE) d’Abomey-Calavi en fonction du niveau de gravité de leur état de santé a été gratuitement assurée par le gouvernement. Une cellule de crise pour informations et soutien psychologique personnalisé a été mise en place à Cotonou au palais des congrès et à Parakou au Centre d’alphabétisation situé en face du stade.

La ligne verte d’appel gratuit du Ministère de la santé au numéro 136 a a été activée et les numéros mobiles d’appel payant 60 05 99 99 et 52 42 77 77 ont été mis en service pour répondre aux préoccupations des familles. ‹‹ Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles des personnes décédées et restons mobilisés pour apporter aux survivants les soins les plus optimaux que requiert leur état de santé ››, peut-on lire dans un communiqué en date du 31 janvier 2023, signé du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.