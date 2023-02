Le drame survenu le dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè dans le département des Collines a fait plus de vingt (20) morts et de nombreux blessés. Ce drame continue de traumatiser proches, parents des victimes, citoyens et personnalités de la République. L'Association Lions clubs qui a perdu six (06) membres dans l'accident mortel a reçu, le samedi 11 février 2023 à Cotonou, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. L'ex-Chef d'Etat béninois, très affecté par la triste nouvelle, est allé présenter aux responsables de cette association ses sincères condoléances et leur témoigner également toute sa compassion et celle de la famille Soglo.

L’ancien maire de la ville de Cotonou, à la tête d'une forte délégation, était accompagné entre autres pour la circonstance de son fils Ganiou Soglo, ancien ministre des sports et de la culture. Il faut rappeler que cet accident mortel a eu lieu à la suite d’une collision entre un bus de la compagnie Baobab Express et un camion. Signalons que c’est l'association Lions clubs elle-même qui, à travers un communiqué rendu public, a annoncé qu'elle a perdu dans ce tragique accident de Dassa-Zoumè six de ses membres.

