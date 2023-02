L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris au patron du géant des réseaux sociaux, Facebook, Mark Zuckerberg. Sur son réseau social Truth, il a estimé que ce dernier doit être poursuivi, parce qu’un groupe qui a un lien avec lui, aurait donné deux millions de dollars au conseil des élections dans l’État de Géorgie. « Il [Zuckerberg] a triché lors des élections. L'ensemble du système est RIGGED. Pourquoi n'est-il pas poursuivi ? Les démocrates ne savent que tricher. L'Amérique n'en tiendra plus pour longtemps ! » a déclaré Donald Trump.

« Nous n'allons pas les laisser refaire en 2024. MAGA !!! »

Le milliardaire républicain a réitéré ses propos selon lesquels l’élection de novembre 2020, a été truquée. Au cours de son intervention, sur le réseau social, il a fait part de ses craintes que cela ne se reproduise, une fois de plus. « Des procureurs démocrates tordus, dont beaucoup sont des racistes à l'envers, tentent de voler une deuxième élection présidentielle. Ils l'ont fait en 2020, et nous n'allons pas les laisser refaire en 2024. MAGA !!! » a-t-il ajouté. Pour rappel, les propos de Donald Trump interviennent après qu’un ancien procureur eut déclaré que l’ex-président a construit son empire sur des mensonges.

Cette déclaration avait été faite par l’ancien procureur Mark Pomerantz, lors d’une interview accordée au CBS 60 Minutes, où il avait tiré à boulets rouges sur Donald Trump. Pour l’ancien procureur, Donald Trump aurait augmenté des chiffres afin de pouvoir obtenir des prêts bancaires favorables de plusieurs millions de dollars pour agrandir son empire immobilier. Selon lui, Trump avait ensuite utilisé l'argent pour acheter le Doral Hotel à Miami, refinancer le Trump International Hotel and Tower à Chicago et rénover la propriété Old Post Office à Washington DC. « Il garantit que les états financiers sont véridiques et corrects à tous égards importants. Enfin, bien sûr, sur la garantie, il y a sa signature pointue, Donald J. Trump » avait-il ajouté.