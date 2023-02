La Russie soupçonne les États-Unis d’être derrière la pandémie de covid-19. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la conférence de presse organisée par le ministère russe de la Défense, au cours de la semaine dernière. Lors de la conférence de presse, le général Igor Kirillov, commandant des forces de défense radiologique, biologique et chimique, a exposé son rapport dans lequel il relève l’implication des USA dans la pandémie de covid-19. L’officiel russe a fait part de travaux menés par des scientifiques à l’université de Boston et financés par le gouvernement américain, afin de consolider les agents pathogènes du coronavirus.

Une université soutenue par Bill Gates impliquée

« Nous avons rendu compte de travaux menés à l'université de Boston pour renforcer les activités pathogènes de Covid-19 financées par le gouvernement américain et de l'implication possible des agences de développement international des USA dans l'émergence d'un nouveau coronavirus » a-t-il déclaré. Le général Kirillov a également indiqué qu’avant l’apparition de la maladie, qu’une université soutenue par la fondation Bill & Melinda Gates, avait effectué un exercice dans ce sens. Ce dernier avait pour but de s’entraîner à affronter une épidémie d’un coronavirus.

Notons que les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis sont très dégradées. La situation s’est davantage aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine. Au cours du mois de janvier dernier, la Russie avait évoqué une implication des USA dans cette dernière, avec la formation des Ukrainiens. Cette déclaration avait été faite par l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov. « La décision du département militaire américain d'organiser un cours de formation en Oklahoma est une nouvelle confirmation de l'implication de facto de Washington dans le conflit ukrainien aux côtés des criminels nazis de Kiev » avait-il déclaré.