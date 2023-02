Il semble que la relation entre Didistone et son père, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomidé, soit tendue. La proximité de Koffi Olomidé avec sa fille Epiphanie, également connue sous le nom de "Miss Univers", semble être à l'origine de la tension entre le père et la fille. Didistone a exprimé sa colère envers son père sur les réseaux sociaux, déclenchant une réponse forte de la part de ses fans. « Merci pour le service. Bon débarras ! » a-t-elle publié s’adressant directement à son père. À en croire son post, son père et sa mère ne serait plus ensemble, et il semblerait que cela ne date pas d’hier.

« c'est lui qui s'expose et humilie sa famille entière ouvertement en public depuis des années? Ce n'est pas une question de séparation. La séparation ne date absolument pas d'aujourd'hui. C'est VOUS qui en êtes au courant aujourd'hui » a lâché la jeune femme dans une story instagram. Didistone a reçu le soutien d’une partie de ses fans en raison de ce qu'elle considère comme un manque de respect de la part de son père envers sa mère. D’autres internautes ont été moins cléments, l’accusant même de ne pas respecter la culture africaine en s’en prenant à son père. La jeune femme qui est mannequin en France a exprimé son mécontentement face à l'attitude de Koffi Olomidé envers sa famille et a dénoncé par la même occasion les jugements des gens qui ne connaissent qu'une petite partie de la situation.

La fille de Koffi Olomidé souligne également les rumeurs et les fausses accusations qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment concernant ses petits frères et le manque de respect de certains membres de sa famille envers sa mère. Elle s'indigne des insultes et des commentaires négatifs en ligne et appelle à une plus grande considération pour sa mère, avec qui Koffi Olomidé a partagé 28 ans de sa vie.

Il semble que la situation entre Didistone et son père soit complexe et qu'il y ait beaucoup d'émotions et de sentiments impliqués. La fille de Koffi Olomidé semble être en désaccord avec la manière dont son père traite sa mère et sa famille, et cela a suscité un débat en ligne.