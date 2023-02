Les rivalités et les conflits entre célébrités sont monnaie courante dans le monde du divertissement, et ces derniers jours, l'attention des médias s'est concentrée sur une dispute entre deux personnalités populaires en Côte d'Ivoire : Tiesco le Sultan et Makosso Camille. Le conflit entre ces deux personnalités n'est pas nouveau. Tiesco le Sultan avait déjà attaqué le pasteur et influenceur Makosso Camille dans le passé, l'accusant d'être un faux pasteur. Depuis, les deux hommes ont eu des relations tendues, et cette tension a été ravivée récemment lorsque Makosso Camille a reproché à Tiesco le Sultan d'avoir une relation avec sa sœur.

Makosso Camille a exprimé son mécontentement lors d'une émission, affirmant que son opposition à la relation entre sa sœur et Tiesco le Sultan n'était pas motivée par un désir de contrôler la vie amoureuse de sa sœur, mais plutôt par le manque de respect de Tiesco le Sultan envers lui dans le passé.

Il y a quelques heures Tiesco le Sultan a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a promis de régler son compte à Makosso Camille, affirmant que ce dernier était désormais recherché. Il a également déclaré qu'il avait jusqu'à présent épargné Makosso Camille parce qu'il le considérait comme son beau-frère, mais qu'il ne tolérerait plus son manque de respect. Makosso Camille n'a pas tardé à répondre à cette provocation en faisant référence à une rencontre filmée entre les deux hommes, où Tiesco le Sultan semblait demander pardon. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a menacé de prendre des mesures contre Tiesco le Sultan s'il le provoquait à nouveau et l'appelle à ne pas demander pardon.