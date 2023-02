La Corée du Nord ne compte pas rester passive en voyant se dérouler les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. En effet, elle a menacé de réagir, si ces derniers se poursuivent. Ce vendredi 17 février 2023, Pyongyang a menacé d’apporter une « réponse sans précédent, constante et forte », si Washington et Séoul effectuaient leurs exercices conjoints comme prévu. L’information vient du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, qui a accusé les deux pays de menacer la sécurité dans la région.

Une action militaire sera envisagée

Dans son communiqué, la diplomatie nord-coréenne a ajouté que le pays réagira également si le conseil de sécurité des Nations Unies continue de faire pression sur lui, sous l’influence des États-Unis. Le document, relayé par le média nord-coréen KCNA, a précisément indiqué qu’une action militaire serait envisagée. Notons que ce n’est pas la première fois que les exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul font réagir Pyongyang. Le lundi 06 février 2023, à l’issue d’une réunion sous la direction du leader nord-coréen Kim Jong-Un, l’armée de la Corée du Nord avait pris la décision d’intensifier et d’étendre ses exercices militaires.

Cela, dans l’objectif de « la préparation à la guerre ». D’après les informations rapportées par KCNA, « l'élargissement et l'intensification constants des opérations et des exercices de combat de l'Armée populaire coréenne (...) afin de strictement perfectionner la préparation à la guerre » figuraient au nombre des points abordés durant la réunion. Pour rappel, plusieurs jours plus tôt, les exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Nord avaient poussé la diplomatie nord-coréenne à déclarer que la situation avait atteint une « ligne rouge extrême ».