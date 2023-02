Le Mali s'oppose fermement aux sanctions internationales et refuse de les soutenir contre d'autres pays. Cette position a été clairement exprimée mardi par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors de ses négociations avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. "Le Mali est opposé à toute sanction. Nous avons lutté contre les sanctions ici depuis le 14 janvier 2022. Plus de 4.000 Maliens sont sortis pour rejeter les sanctions illégales, illégitimes injustes. Nous n'allons pas soutenir les sanctions contre d'autres pays" a affirmé le ministre Diop

En outre, le ministre Diop pense que la communauté internationale doit abandonner son approche actuelle en matière de sanctions et opter pour des solutions fondées sur la négociation et le dialogue. Selon lui, les sanctions ne peuvent rien régler et il est nécessaire de trouver des solutions à la table des négociations pour résoudre les questions internationales. Le Mali s'oppose aux sanctions internationales et prône un changement d'approche en matière de résolution des conflits internationaux, fondé sur la négociation et le dialogue.

Rappelons que l'Europe et les USA ont mis en place des sanctions sévères contre la Russie après le début de l'offensive russe en Ukraine. Les sanctions ont été appliquées au fur et à mesure que la Russie résistait aux appels des occidentaux d'arrêter. Toutefois, malgré les nombreuses sanctions, Moscou n'a pas bougé d'un poil; les prédictions d'éffondrement de l'économie russe n'ont pas eu lieu, même si le pays est durement affecté par les mesures occidentales. En europe, plusieurs pays connaissent une inflation suite aux mesures contre la Russie. Le débat autour de l'utilité des sanctions est ouvert depuis de nombreuses années. Des pays comme la Corée du nord ou l'Iran ou encore Cuba sont également concernés. Mais pour certains analystes, l'Occident ne dispose pas d'autres options pour l'heure, pour faire pression sur les pays qui enfreignent les règles.