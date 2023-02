Les faux médicaments constituent l’une des causes de mortalité en Afrique. Selon le dernier rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ces médicaments de mauvaise qualité sont la cause de 270.000 décès en Afrique subsaharienne chaque année. Au Bénin, en dépit des multiples efforts que fournissent constamment les autorités pour en finir avec ce fléau, les trafiquants ne semblent pas être découragés, les consommateurs non plus.

Les faux médicaments peuvent être sans principe actif, avec un principe actif diminué, ou contenir des substances toxiques qui endommagent gravement la santé. Les médicaments contre le VIH, le paludisme et la tuberculose sont les plus falsifiés. La consommation de ces médicaments de mauvaise qualité, peut endommager toutes les parties du corps humain. Au nombre des multiples conséquences de ces produits, on peut citer les intoxications, la survenue des différentes maladies du foie, du cœur, des reins, et du cerveau, suite à la destruction de chacun de ces organes. Les cas d'insuffisance rénale qui ne cessent de se multiplier font partie des retombées de la consommation des médicaments de la rue. Cette maladie se caractérise par une diminution des capacités des reins à filtrer le sang. La fatigue, les troubles digestifs (nausées, vomissements), l'hypertension artérielle, les crampes, les démangeaisons, le gonflement des paupières, l’essoufflement, l'augmentation de la fréquence d’uriner notamment la nuit, figurent parmi les symptômes de l'insuffisance rénale. Le malade se retrouve contraint à faire la dialyse pour continuer à vivre. L'espérance de vie d'une personne dialysée est de 5 ans environ. La dialyse est une opération qui coûte cher au Bénin. Malgré la prise en charge de 80% du coût de la dialyse, nombreux sont les patients qui meurent faute de moyen pour couvrir le 20% restant.

Efforts insuffisants

En dépit des nombreuses opérations menées par les forces de l'ordre aux trousses des vendeurs des médicaments contrefaits, les trafiquants trouvent des méthodes de plus en plus sophistiquées et rusées pour atteindre leurs objectifs. Les consommateurs quant à eux, continuent de se procurer des faux médicaments en raison de la méconnaissance des inconvénients de ces produits et également à cause du manque de moyen financier et de la proximité des vendeurs de ces médicaments. Il urge que le gouvernement organise des campagnes de sensibilisation basées sur les inconvénients des faux médicaments sur la santé pour allumer la lanterne des populations afin de mener à bien sa lutte contre ces produits prohibés.