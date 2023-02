Robin Le Normand est considéré à l'heure actuelle comme l'une des plus prometteuses pépites du football français au poste de défenseur central. Le joueur de 26 ans qui évolue en Liga avec la Real Sociedad est un véritable colosse qui a bluffé tous les experts avisés du monde du ballon rond. Avec ses prestations stratosphériques lors de la saison écoulée, Robin Le Normand caressait le doux rêve de faire partie du groupe des bleus qui a défendu les couleurs nationales lors de la récente Coupe du monde au Qatar. Malheureusement pour le natif de Pabu, Didier Deschamps n'a pas cru bon de le convoquer.

Après la finale perdue contre l'Argentine de Lionel Messi, l'équipe de France est entrain de connaître une restructuration. Selon des sources concordantes, plusieurs cadres des bleus vont prendre leur retraite internationale. D'autres ont déjà franchi le pas à l'image du capitaine emblématique, Hugo Lloris. Raphaël Varane, pilier de la charnière centrale, a, lui aussi, annoncé sa retraite internationale, il y a quelque semaines. Dès lors, une porte de sortie s'ouvre pour Robin Le Normand. La presse a cependant indiqué que le joueur a entamé un processus pour obtenir la nationalité espagnole.

En effet, selon le quotidien As, Le Normand serait entrain de mener des démarches pour obtenir la nationalité espagnole. Le jeune joueur va-t-il marcher dans les pas de son compatriote Aymeric Laporte qui avait décidé de représenter l'Espagne, car il n'arrivait pas à trouver de place en équipe de France ? Lors d'une interview au quotidien ibérique, Robin Le Normand avait eu à déclarer qu'il ne remerciera jamais assez l'Espagne de l'avoir donné une chance de devenir professionnel, mais que son cœur appartient à la France. "Je suis français et je me sens ainsi, et mon objectif est de jouer avec la sélection française, qui est ma sélection" avait affirmé le joueur. Même s'il obtient la nationalité espagnole, le défenseur de la Real Sociedad aura toujours l'embarras du choix entre la France et l'Espagne.