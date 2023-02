Terrible nouvelle pour le monde du football. Arne Espeel, un jeune gardien de but de 25 ans, est malheureusement décédé ce samedi 11 février au cours d'une rencontre comptant pour le championnat amateur de Belgique. L'équipe réserve de Sint-Eloois-Winkel à laquelle appartenait Arne Espeel était opposé au club de Westrozebeke. Tout est allé très vite et ceux qui ont assisté au drame furent choqués. C'est après avoir arrêté un pénalty pendant la seconde période que le jeune homme a été frappé par un malaise.

S'écroulant sur le terrain, Arne Espeel fut pris en charge rapidement par le staff médical qui a tenté de réanimer en vain le joueur. Transporté d'urgence à l'hôpital, le jeune homme va succomber en cours de route. Cette mort brusque a bouleversé l'ensemble des joueurs sur le terrain, les dirigeants et les supporters. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le monde du ballon rond. Il y a quelques jours, Marcos Alonso, le défenseur international espagnol du FC Barcelone, perdait son père. Tout récemment, c'est le jeune espoir sud-africain, Oshwin Andries qui est décédé en Afrique du Sud dans des conditions troubles.

La mort d'Arne Espeel vient couronner une période sombre pour le football. "Winkel Sport est en deuil très profond suite au décès soudain du gardien de but Arne Espeel. Nous présentons à la famille et aux amis d’Arne nos sincères condoléances dans cette lourde perte. Le football passe au second plan pendant un certain temps" a informé le club du défunt joueur sur Twitter. D'après des sources concordantes, l'autopsie se ferra ce lundi pour connaître les circonstances du drame. À noter que le gardien de but n'avait jamais présenté de problèmes majeurs de santé.