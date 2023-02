Douze tirailleurs sénégalais vont bientôt pouvoir rentrer chez eux en bénéficiant d'une aide exceptionnelle de l'Etat français. Cette annonce a été faite par la secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles, le lundi 27 février. Cette mesure vise à permettre aux anciens combattants de se réinstaller dans leur pays d'origine avec l'aide de l'Office national des combattants. Ces 12 tirailleurs sénégalais, qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, vont bénéficier d'une aide de solidarité "conséquente".

Leurs frais de voyage et de déménagement seront pris en charge par l'Office national des combattants, et ils auront également accès à des soins médicaux gratuits, même dans leur pays d'origine. De plus, ils pourront continuer à recevoir leur pension d'invalidité et leur minimum vieillesse.

Cette décision du gouvernement français est un geste symbolique de reconnaissance envers les tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Les tirailleurs sénégalais ont été largement sous-estimés et oubliés par l'histoire officielle, alors qu'ils ont joué un rôle crucial dans la victoire de la France.

Il est important de souligner que cette aide exceptionnelle ne résout pas tous les problèmes auxquels sont confrontés les anciens combattants africains en France. De nombreux anciens combattants sont toujours en attente de régularisation de leur situation administrative et de leurs pensions, et leur contribution à l'histoire de France continue d'être ignorée ou minimisée.