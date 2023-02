C’est une triste nouvelle pour les militants anti-SIDA en France. En effet, Daniel Defert, sociologue et militant contre le SIDA est décédé hier, mardi 07 décembre 2023, à l’âge de 85 ans. C’est l’association Aides, qu’il avait fondée et présidée jusqu’en 1991, qui a rendu publique l’information dans un communiqué publié sur Twitter. Sur le réseau de l’oiseau bleu, l’association a fait savoir que Daniel Defert a participé à « briser la chape de plomb entourant le VIH/sida », et à combattre les « stigmatisations ». « Nous qui sommes concernés par le virus, nous qui sommes les invisibles, les minorisés, les exclus, ceux que Daniel s'est toujours attaché à rendre visibles, nous poursuivrons sa lutte, notre lutte » a-t-elle ajouté.

« Nous avions milité ensemble »

Notons que Daniel Defert était le compagnon du philosophe Michel Foucault, qui est décédé en 1984. C’était quelques mois après la mort de ce dernier qu’il a fondé l’association Aides. Lors d’une interview en 2000, il avait fait comprendre que : « Nous avions milité ensemble et c'était un peu mon travail de deuil de continuer un travail militant ». Pour rappel, la mort de Daniel Defert intervient plus d’un mois après la découverte d’une nouvelle souche du VIH-sida plus dangereuse aux Pays-Bas. La propagation de cette nouvelle souche avait été constatée par les médecins européens qui l’ont baptisée VB.

Selon une annonce faite par le service de presse de l'Université d'Oxford, elle est bien plus dangereuse et contagieuse que toutes les variétés existantes du VIH. Les statistiques de l'OMS indiquent également que le nombre de porteurs du VIH sur la planète avoisinait les 37,7 millions de personnes dont plus de 67% en Afrique. D’après le service de presse de l’université, les scientifiques pensent depuis longtemps que la situation va s’aggraver avec l'émergence de nouvelles souches de VIH. Cela, avec un taux de mortalité et de contagiosité plus élevé que dans les versions originales. Par ailleurs, les biologistes européens ont découvert le premier exemple de l'apparition d'une telle variation du VIH au cours de l’étude d’échantillons de sang des participants au projet international Beehive.