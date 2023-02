Cette nuit, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont interpellé Eleejah Noah, la fille du célèbre tennisman et chanteur Yannick Noah, à Paris. Eleejah a été surprise en train d'acheter de la cocaïne dans le IIe arrondissement de la ville. Elle a été placée en garde à vue mais a été libérée ce matin. Le vendeur a lui aussi été arrêté. Le parquet de Paris a annoncé qu'il lui a été "imposé une injonction thérapeutique pour des faits d'usage de stupéfiants."

Eleejah, 27 ans, est mannequin et passionnée d'art martiaux. Sa petite sœur, Jenaye Noah, est également mannequin et a défilé pour Chanel en novembre dernier à Miami. Leur demi-frère Joakim Noah est un ancien basketteur professionnel en NBA.

En plus de sa fille Eleejah, Yannick Noah est également le père de Yelena, Joakim et Joalukas. Il est important de noter que la consommation de drogue est un problème graves qui peut avoir des conséquences graves sur la santé et la vie personnelle. Nous espérons que Eleejah recevra l'aide nécessaire pour surmonter ses défis personnels.