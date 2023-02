Dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, la police a découvert la dépouille d’une femme ce mardi 14 février. On retiendra des informations rapportées par les médias que le corps sans avait été mutilé. La femme a été notamment décapitée. La découverte de la tête a été faite par le personnel du parc ainsi que la police. La situation s’est produite dans une zone boisée isolée, populaire auprès des familles et des joggeurs dans le parc des Buttes-Chaumont. Il s’agit de l'un des plus grands espaces verts de la capitale française vers le nord-est de la ville. Selon les précisions apportées par le quotidien francilien, les autres parties du corps de la femme ont été retrouvées toujours sur les lieux.

Une enquête ouverte

Le torse jusqu’aux genoux a été retrouvé couvert de sang dans un sac sous un tas de feuillage. À en croire d’autres détails fournis, la dépouille n’était pas en état de décomposition. Cet aspect confirme donc la thèse selon laquelle le meurtre est récent. Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur l’identité de la défunte. Elle serait vêtue d'un jean bleu avec un motif de fleurs décorant la région de la cuisse. Tout porte à croire qu’elle serait d’origine européenne ou de l’Afrique du Nord. Une enquête a été ouverte dans le cadre de cette affaire et le parc des Buttes-Chaumont à Paris est fermé.