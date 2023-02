Après des revers en Afrique de l'Ouest, où l'armée française a été chassée du Mali et du Burkina Faso, et des désaccords avec la Centrafrique, la France tente de redorer son image. Les Africains reprochent à la France de ne pas appuyer franchement les pays en crise et de défendre ses intérêts tout en sapant les autorités qui ne lui sont pas favorables. Cette attitude a renforcé le sentiment anti-politique française en Afrique. Cependant, le président français Emmanuel Macron a annoncé son intention de présenter un nouveau plan pour l'Afrique afin d'approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain.

Dans un discours prévu lundi, il exposera les objectifs de son déplacement en Afrique, ainsi que ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain. Selon un conseiller, Macron va « expliquer davantage l’évolution de la présence militaire française en Afrique, une évolution qui concerne prioritairement l’Afrique de l’ouest mais aussi l’Afrique centrale. La philosophie de ce changement, ce n’est pas de mettre plus ou de mettre moins (d’hommes), les choses vont d’ailleurs évoluer entre différents pays, c’est de coopérer autrement. On sort d’un cycle où la France a eu besoin ou tendance à se mettre en première ligne. Nous rentrons dans un cycle où nous allons travailler en deuxième rideau ».

Il est évident que la France doit changer sa stratégie en Afrique pour éviter que le sentiment anti-politique française ne se transforme en un rejet généralisé de la France. La France est appelée à faire moins preuve d'hypocrisie, en soutenant ou pas un régime suivant ses intérêts. Le cas du Mali et du Tchad, tous deux dirigés par des militaires non élus en est un parfait exemple et est souvent évoqué par les chroniqueurs en Afrique. L'autre point aussi souvent évoqué l'aide massive envoyée par la France en Ukraine alors qu'en Afrique elle réchigne à apporter un vrai soutien militaire avec la vente de matériels. La France doit reconnaître que les temps ont changé et que la relation avec l'Afrique doit évoluer pour être plus équitable et respectueuse.