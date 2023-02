Le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, est sous protection renforcée en raison des menaces proférées contre lui liées à la réforme des retraites. Selon la chaîne de télévision Cnews, le ministre désormais accompagné de trois agents de sécurité. Le ministre a récemment reçu des insultes et des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Des représentants des partis d'opposition ont également critiqué M. Dussopt de manière injurieuse lors des discussions sur le projet de loi à l'Assemblée nationale.

Le gouvernement français a proposé une réforme des retraites qui implique une augmentation progressive de l'âge minimum du départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici 2030, ainsi qu'une augmentation de la pension minimale complète à 1 200 euros pour les personnes ayant travaillé au moins 43 ans au salaire minimum. Cette réforme a déjà suscité une série de manifestations en France impliquant des centaines de milliers de personnes, un record. Le ministre Olivier Dussopt n'est pas le seul membre du gouvernement français à avoir été menacé en raison de la réforme des retraites.

La réforme des retraites a été l'un des projets les plus controversés du gouvernement français ces derniers temps. Le gouvernement a cherché à répondre aux préoccupations des citoyens concernant la viabilité du système de retraite en France. Les manifestations et les grèves qui ont suivi ont montré que la question de la réforme des retraites est un sujet très important et sensible pour de nombreux Français, qui craignent de ne pas pouvoir bénéficier d'une retraite décente. Cependant, la situation est loin d'être résolue, et il est probable que la réforme des retraites continuera de susciter des débats passionnés en France dans les semaines à venir.