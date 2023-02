La survenue de certains drames peut marquer à jamais. La petite commune de Viols-le-Fort a été le théâtre d'un terrible évènement qui en a choqué plus d'un. En effet, un pompier et un gendarme ont perdu la vie dans des conditions très affligeantes. Le pompier a été tué par balle et selon des sources locales, c'est le gendarme qui serait l'auteur de l'acte. Ce dernier se serait ensuite suicidé. Viols-le-Fort est une petite bourgade du département de l'Hérault située à proximité de la ville de Montpellier. Les habitants de la ville ne pensaient pas vivre une telle situation. Mais qu'est-ce qui a pu bien pousser le gendarme à commettre cet acte.

Selon des sources médiatiques, une question de jalousie est derrière ce drame. Ce mardi 07 février, le militaire a effectué un déplacement au domicile de son ancienne compagne aux alentours de 20h. Il y aurait alors trouvé le pompier qui serait le nouveau compagnon de son ex. À partir de cet instant, les évènements vont s'enchaîner très vite. Le gendarme va ouvrir le feu sur le pompier et il va utiliser la même arme pour s'ôter la vie. La pauvre femme aurait assisté à cette scène improbable sans pouvoir rien faire.

On peut essayer d'imaginer dans quel état psychologique, elle se trouve en ce moment. Les forces de sécurité se sont immédiatement déployées sur les lieux de la tragédie pour faire les différentes constations. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Montpellier. La piste d'un homicide sur fond de jalousie est privilégiée. Rappelons que le gendarme décédé était en service au niveau de la brigade de Ganges.