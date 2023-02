La chanteuse nigériane Tems, de son vrai nom de Temilade Openiyi, a fait un grand pas en avant dans sa carrière musicale en remportant son premier trophée lors de la 65e édition des Grammy Awards. Elle a remporté la catégorie Meilleure performance de rap mélodique pour sa participation à "Wait For U" de Future en compagnie de Drake. C'est un moment historique pour Tems, qui devient ainsi la première artiste féminine nigériane à remporter un Grammy Award.

En plus de ce grand succès, Tems a connu une année productive avec une nomination pour l'album de l'année pour sa participation à l'album Renaissance de Beyoncé et une nomination aux Oscars 2023 pour avoir co-écrit "Lift Me Up". Cette reconnaissance de son talent a suscité un enthousiasme sans précédent sur les réseaux sociaux avec de nombreux fans qui se sont tournés vers les réseaux sociaux pour féliciter leur idole.

Cependant, Burna Boy, l'autre superstar nigériane, a perdu dans deux catégories lors de la même cérémonie malgré le succès phénoménal de "Last Last". En effet ses nominations pour le meilleur album global et la meilleure performance globale ne lui ont pas permis de se positionner sur la scène des Grammys. Cependant, certains fans d'Afrobeats et de l'artiste ne se sont pas laissés décourager et ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux. En fin de compte, ces succès et même ces mini-échecs montrent à quel point la scène musicale nigériane est en train de se faire une place sur la scène mondiale et comment les artistes africains se font reconnaître sur la scène musicale internationale.