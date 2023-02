Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a fait le mercredi dernier le point les analyses et tests d’ADN pour l’identification des corps des victimes du drame du dimanche 29 janvier dernier. Selon lui les expertises sont toujours en cours. Le comité des experts mis en place par le ministère de la santé poursuit sans faille l’identification des corps via des tests d’ADN depuis quelques jours.

C’est l’essentiel du point fait par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, au cours du point de presse qu’il a animé le mercredi 15 février. En effet, afin de permettre aux familles éplorées de faire leur deuil suite à l'accident de circulation qui a été enregistré le 29 janvier 2023 à Dassa, le gouvernement béninois s'est engagé à faire le nécessaire pour que les corps calcinés méconnaissables puissent être identifiés. Cet accident était survenu suite à une collision entre un bus de la compagnie de transport Baobab Express et un camion.

L'incendie émanant de ce choc a coûté la vie à plus de vingt personnes. Afin de faire la lumière nécessaire sur ce drame, le gouvernement a entamé des investigations. Il a été révélé que le conducteur du bus accidenté était en excès de vitesse. Le directeur général de Baobab Express et quelques de ses collaborateurs ont été interpellés et déposés en prison avant d'être libérés. Ils seront jugés le 27 février prochain pour « homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat, faux et usage de faux certificat ››.