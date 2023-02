Ce jeudi 09 février 2023, une moto de marque Vespa et une voiture ont été consumées dans un incendie survenu dans la commune d'Abomey-Calavi non loin de la mairie. Une moto de marque Vespa qui transportait de l'essence de contrebande a pris feu ce jeudi 09 février 2023 en quittant la mairie d'Abomey-Calavi le carrefour Arconville.

Étant garée non loin de la moto en feu, une voiture a également été atteinte par les flammes. Le conducteur de la moto a pris la poudre d'escampette en abandonnant son moyen de déplacement et ses marchandises. La moto et la voiture incendiées sont toutes irrécupérables. Les riverains se sont rapidement mobilisés pour maîtriser le feu. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Également, il n'y a pas de blessé à déplorer.

Beaucoup de cas d'incendie de matériel roulant ont été enregistrés ces derniers jours. Dans la matinée de ce jeudi 09 février, un bus universitaires de l’UAC contenant des étudiants a pris feu en pleine circulation vers le marché Dantokpa à hauteur de la station Lègba. Un feu s'est soudainement activé à l’avant du bus. Les forces de l'ordre sont intervenues pour aider à maîtriser le feu. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée.