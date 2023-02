Le Bénin était bien présent au rendez-vous de Madrid. C’est à l’occasion de Indoor Tour Gold à Madrid que « La Guépard » de Matéri a encore fait parler d’elle. Elle a réalisé un chrono parfait et par lequel elle s’est illustrée davantage. 2 minutes 1 seconde 47 tierces c’était, c’est le temps réalisé lors de ce rendez-vous international tenu à Madrid par l’experte des 800m du Bénin.

« Aujourd’hui je me sens pousser à t’offrir la reconnaissance qui te revient pour tout ce que tu as fait pour moi », sont les premières impressions de celle-ci. Un post sur sa page Facebook qui retrace les gratitudes de cette dernière, une manière à elle de s’en remettre à Dieu. Toujours insatiable et dans sa vision de toujours progresser, Noélie Yarigo semble déjà tourner cette page pour d’autres challenges à venir en ces termes : « Je ne manquerai pas de te célébrer en attendant mieux , quand je le ferai en ta présence pour toujours, gratifiée du bonheur et de la Grâce qui sont en Toi seul ».