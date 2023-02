L’ancien ministre délégué de la défense du pouvoir de la Rupture Candide Azannaï a eu une rencontre d’échanges la semaine écoulée sur l’animation de la vie politique du Bénin. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont fait l’objet de débat dont celui concernant la présence de l’opposition au Palais des gouverneurs. Démissionnaire du gouvernement du président Patrice Talon depuis des lustres, Candide Azannaï a toujours eu une position politique qui surprend plus d’un.

Au moment où nombre de personnes poussent un ouf de soulagement de se faire représenter au Parlement par la présence du parti de l’opposition « Les Démocrates », le président du parti « Restaurer l’espoir » voit à travers cette représentation, celle de la poursuite d’une connivence avec les partis de la majorité présidentielle l’Union Progressiste le Renouveau (Upr) et le Bloc Républicain (Br). « La présence des Démocrates n’est qu’un complément ». Son argument s’accentue sur la mise en vente des biens de Sébastien Ajavon que la présence de l’opposition devrait empêcher, selon lui.

Cela n’a pas été le cas et la justice est allée jusqu’au bout de cette affaire. Donc cette représentation de l’opposition à l’Assemblée nationale est « inutile » selon Candide Azannaï . La vente aux enchères des biens de Sébastien Ajavon reste alors le premier échec de l’opposition, a-t-il dit. Pour lui, le président du parti Les démocrates et député Eric Houndété et ses collègues sont tous des « alliés du pouvoir en place ». Il estime que le poste de deuxième Vice-président du député Basile Ahossi au sein du bureau de l’Assemblée nationale est « inoffensif ». Le Parlement tient toujours son appellation habituelle de « parlement monocolore », a-t-il déclaré.