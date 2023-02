Une délégation de la Banque d’investissement française, BPI France conduite par M. Arnaud Floris, Coordonnateur Afrique, était ce mercredi 8 février 2023 dans les locaux d'ISOCEL S.A à Cotonou. Cette délégation s’est entretenue avec le Directeur Général d'ISOCEL SA, M. AOUAD Robert. M. Arnaud Floris informe que BPI France a choisi ISOCEL parce que c'est une entreprise qui se développe rapidement et qui avait projeté de déployer son propre réseau de fibre optique. C'est cet effort-là qu'ils appuient depuis quelques années.

Le Coordonnateur Afrique de BPI France a laissé entendre qu'ISOCEL est un exemple de perspectives de développement et de dynamisme de l'économie béninoise. Il affirme que ISOCEL contribue énormément au développement des infrastructures et au développement du pays. Il n'a pas manqué de rassurer que les perspectives sont bonnes pour la suite de leur collaboration. Quant au Directeur Général de ISOCEL SA, il a signifié que la Banque d’investissement française, BPI France accompagne son entreprise depuis 2016. C'est d’ailleurs grâce à leur financement qu’il a pu couvrir la ville de Cotonou en fibre optique. Actuellement, ils envisagent une deuxième phase, couvrir le Grand Cotonou et la périphérie comme Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ouidah.

Concernant la spécificité de son entreprise par rapport aux autres entreprises sur le marché, il explique que ISOCEL a voulu démocratiser l'accès à internet en pratiquent une politique tarifaire abordable pour la grande majorité des consommateurs et avec une qualité de service et des débits importants. Le Directeur Général AOUAD Robert a confirmé que ISOCEL utilise sa propre fibre optique. ISOCEL dispose de son propre réseau et de sa propre infrastructure. "Nous avons l'autorisation de l’ARCEP qui nous a permis de déployer notre réseau de distribution. Donc on distribue dans les foyers, dans les bâtiments, dans les entreprises avec notre propre infrastructure. Nous sommes indépendants".

Partenariat BPI France -ISOCEL

La Banque d' Investissement française, BPI France est une banque publique d’investissement française ayant pour mission le financement et le développement des entreprises. La BPI France est le partenaire financier d'Isocel pour le financement et le développement de la fibre optique dans le Grand Cotonou. Ce partenariat a été conclu en 2020 par la mise à disposition d'un montant de 6 millions d'euros. Grâce à ce partenariat, Isocel dispose donc de sa propre fibre optique. Cela a permis alors que l'Internet soit distribué à l'ensemble de sa clientèle (résidentiels, entreprises et institutions internationales) car cet internet provient du propre réseau d Isocel. La fibre optique étant la technologie qui offre la meilleure vitesse de transmission de données avec rapidité, stabilité et multiplicité des usages.

Pourquoi Choisir de la fibre ISOCEL

Il est important et conseillé à tous d'opter pour la fibre ISOCEL à cause de l’intégrité et la sécurité du réseau et de vos données, de la continuité de votre connexion même en cas de coupure d'électricité, de la réactivité exceptionnelle de l'équipe SAV ISOCEL pour vous assurer la meilleure connexion et d'un volume illimité pour tous les forfaits fibre optique ISOCEL. Le débit auquel vous avez souscrit reste le même pendant un mois entier.