Une quantité impressionnante d’armes iraniennes à destination du Yémen a été saisie par le commandement central américain (CENTCOM) ce mercredi dans le golfe d'Oman. L’annonce a été faite par le biais d’un communiqué. Il s’agit de plusieurs milliers de fusils d’assauts ainsi que des munitions. « L'interdiction a eu lieu (...) le 15 janvier, le long de routes historiquement utilisées pour le trafic illégal d'armes de l'Iran vers le Yémen. Plus de 3 000 fusils d'assaut, 578 000 munitions et 23 missiles guidés antichars avancés ont été récupérés », a martelé le commandement central américain (CENTCOM). Selon le point qui a été établi par l’armée américaine, le passage de plus de 5 000 armes et de 1,6 million de munitions au Yémen a été empêché au cours de ces derniers mois.

L'envoie de 9000 armes illégales empêchées en 2021

En 2021, l’armée américaine aura empêché le passage de 9 000 armes illégales vers le Yémen. Comparé à l’année précédente, ces chiffres représentent une augmentation de 200 % du nombre d'armes saisies. Rappelons que le conflit au Yémen est en cours depuis bientôt 10 ans. Il s’agit d’un conflit qui oppose les camps tels que les houthistes soutenus par la République Islamique d’Iran et le gouvernement yéménite. Selon l’Organisation des Nations Unies, ce conflit a déjà fait 337 000 morts. Sous la supervision de l’Onu, des trêves avaient été négociées entre les différents camps. Ce conflit s’est caractérisé aussi par une exacerbation de la condition de la femme.