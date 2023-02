Les décisions sur le plan militaire prises par le Japon sont vues d’un mauvais œil par la Chine. Ce mercredi 22 février 2023, elle s’est, en effet, dite préoccupée par le renforcement militaire que Tokyo décidé de faire. Ces inquiétudes ont été soulevées par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong à son homologue japonais Shigeo Yamada. Selon le média britannique Reuters, Sun Weidong a déclaré à ce dernier : « Pour être honnête, nous sommes préoccupés par la publication par le Japon de documents relatifs à sa nouvelle défense et à sa sécurité ».

« Une mentalité de guerre froide »

Au cours de son intervention, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a reproché à son homologue japonais d’adopter « une mentalité de guerre froide ». Notons que l’échange entre les deux personnalités japonaise et chinoise intervient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre Pékin et Tokyo. Au cours du mois de décembre 2022, les autorités du Japon avaient entrepris de prendre une décision radicale face à la menace que représente la Chine. Il s’agissait de dispositions visant à renforcer la défense japonaise. Ce renforcement militaire avait été évoqué par plusieurs observateurs.

À en croire les confidences faites à un média français par Chris Hughes, professeur de politique internationale à l'Université britannique de Warwick, le Japon « va présenter ces changements comme nécessaires, modérés et totalement conformes à sa posture de défense précédente » mais va, dans les faits, « renforcer radicalement sa puissance militaire ». Pour rappel, Au début du mois de janvier 2023, le Japon avait accentué la surveillance au niveau de ses frontières. Le lundi 02 janvier, Tokyo avait indiqué avoir déployé ses avions de chasses dans le but de surveiller les mouvements du porte-avions chinois, Liaoning et de cinq autres navires de guerre.