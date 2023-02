Le yacht du milliardaire américain Jeff Bezos continue de faire parler de lui, plusieurs mois après avoir frôlé le lynchage aux œufs aux Pays-Bas. En effet, le navire long de 127 mètres, baptisé Koru, a réalisé son premier test durant la semaine dernière. Dans une vidéo publiée sur YouTube, on voit le Koru effectuer ses premiers tests. Après ces derniers, il passera par la phase finale de construction. Une fois toutes les phases de construction terminées, le yacht de luxe, appartenant à l’ancien patron du géant de l'e-commerce Amazon, sera le plus grand au monde, valant plus de 500 millions de dollars.

Le maire avait donné son autorisation

Notons que l’année dernière, le Koru avait fait l’objet d’une polémique aux Pays-Bas. En effet, les équipes de construction du navire avaient demandé aux autorités de la ville de Rotterdam, la levée temporaire du pont historique de Koningshavenbrug. Cela dans le but de faire passer le yacht de Jeff Bezos. Il faut dire que le maire de la ville avait donné son autorisation dans ce dossier. Cependant, elle avait suscité la colère des populations. Face à celles-ci, la municipalité avait évoqué l’importance économique du chantier, tout en soulignant que les frais engendrés par cette opération seront remboursés par la compagnie navale en charge de la construction du yacht de Jeff Bezos.

Pour rappel, le pont de Koningshavenbrug connu chez les Néerlandais sous le nom de De Hef, est un ancien pont levant ferroviaire. Se trouvant entre l’arrondissement de Feijenoord et l’île de Noordereiland, il avait été construit en 1878. Cependant, il avait été endommagé suite à des bombardements ayant eu lieu au cours de la deuxième guerre mondiale. Il a par la suite été réparé et bénéficie du statut de monument national. En 2017, la mairie de Rotterdam avait entrepris une rénovation majeure, tout en promettant de ne plus le toucher à l’avenir.