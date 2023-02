L’ancien président américain Jimmy Carter se porte bien. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos de la nièce de l’ancien président âgé de 98 ans, Leanne Smith. Dans une interview accordée, hier dimanche 26 février 2023, au média Fox News, elle a déclaré que le nonagénaire a « passé une bonne journée ». « En fait, il y a environ 30 minutes, j'ai reçu un texto. Ils savaient que je faisais de la soupe au brocoli et au fromage, alors avant de venir vous rencontrer, j'ai déposé de la soupe au brocoli et au fromage pour qu'elle soit livrée à la maison, car il mange et parle… alors c'est incroyable. Il a encore du temps devant lui » a-t-elle ajouté.

Son cancer s’était répandu à d’autres organes

Notons que l’ancien locataire de la Maison Blanche et 39e président des États-Unis avait des problèmes de santé depuis plusieurs années. En 2015, il avait reçu un diagnostic de cancer, après avoir subi une chirurgie du foie. Malheureusement, son cancer s’était répandu à d’autres organes de son corps. Il avait, lui-même, annoncé la nouvelle avec beaucoup de sérénité, à l’époque. Aussi, avait-il indiqué qu’il allait subir, ses premières radiations pour des « mélanomes dans son cerveau ». Jimmy Carter avait ajouté que ces tumeurs pourraient se manifester dans d’autres parties de son corps.

Pour rappel, Jimmy Carter avait dirigé les États-Unis de 1977 à 1981. Durant son mandat, il avait déclaré qu’il est un croyant fervent et qu’« il ne sombre ni dans le désespoir, ni dans la colère ». L’ancien chef d’État américain avait rassuré à ses proches qu’il poursuivra, dans la mesure du possible, ses enseignements à l’Université d’Emory et ses échanges au sein de la Fondation Carter. Il avait créé cette dernière en 1982, afin de contribuer à la résolution des conflits et de faire la promotion de la démocratie.