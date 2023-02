Kinshasa est désormais la ville la plus francophone au monde. Elle prend ainsi la place de Paris qui est restée longtemps en tête du classement. Selon le rapport Demographia World Urban Areas, Kinshasa, en République démocratique du Congo a dorénavant 12,83 millions d’habitants alors que la capitale française est de 11,06 millions. Cette ville congolaise est également en tête des pays ayant comme langue officielle le français. Ce qui retient l’attention dans ce classement est la prédominance des pays africains.

L'Afrique regorge le plus de francophones

Excepté Montréal, au Canada, qui occupe la dernière place du classement avec 3,7 millions d’habitants, toutes les autres villes sont pratiquement africaines. À la troisième place figure Abidjan en Côte d’Ivoire avec 5,4 millions d’habitants. La capitale camerounaise la suit avec 4,6 millions. Casablanca au Maroc et Bamako au Mali interviennent respectivement après avec 4,3 millions et 4 millions d’habitants. Selon les prévisions qui ont été faites, l’avenir de la francophonie se retrouve visiblement en Afrique. Le continent noir représente désormais près de 20 % de la population mondiale.

321 millions de personnes parlent français dans le monde

Dans les prochaines décennies, le chiffre pourrait connaître une nouvelle augmentation. On retiendra toujours, selon les données rendues publiques par l’Organisation de la francophonie, qu’au total, 321 millions de personnes parlent le français dans le monde. Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Elle vient après l’anglais, le mandarin, le hindi et l’espagnol. En Europe, le français est la deuxième langue la plus parlée. Sur certains continents, les francophones sont toutefois rares. Il s’agit par exemple de l’Amérique du Nord, de l’Asie, et de l’Europe centrale et Orientale.