Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, a déclaré il y a quelques heures dans une interview accordée à la chaîne de télévision CBS que les États-Unis sont convaincus que les dirigeants chinois envisagent de fournir des armes à la Russie, confirmant ainsi les craintes du secrétaire d’État américain Antony Blinken. Bien que la décision finale n'ait pas encore été prise et qu'il n'y ait aucune preuve de livraisons d'équipement militaire, la CIA a révélé que le président chinois, Xi Jinping, envisageait d'envoyer une aide létale à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Cette révélation a été un changement radical par rapport aux évaluations passées de l'administration Biden. Plus tôt ce mois-ci, Burns avait déclaré que Xi avait été "très réticent à fournir à la Russie le type d'armes meurtrières à utiliser en Ukraine qui intéresse beaucoup les Russes".

La révélation de ces informations est un signal clair que les États-Unis prennent cette menace très au sérieux. Burns a souligné que la Chine n'avait pas encore pris la décision de transférer une aide létale à la Russie, mais que cela serait "un pari très risqué et imprudent" si elle le faisait.

Il est important de noter que les États-Unis ont déjà sanctionné les entreprises chinoises qui ont fourni un soutien non létal aux mercenaires russes. La décision de la Chine de fournir une aide létale à la Russie serait donc une escalade importante dans le conflit en Ukraine. Burns a également souligné que la guerre en Ukraine et la réponse mondiale qui en a résulté ont particulièrement intéressé Xi Jinping. Les Chinois sont conscients des conséquences potentiellement graves de leur soutien à la Russie, et ils cherchent à peser les risques avant de prendre une décision.