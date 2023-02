La Corée du Nord a visiblement l’intention de réagir militairement suite aux divers exercices effectués conjointement entre son voisin du sud et les États-Unis. En effet, à l’issue d’une réunion qui a eu lieu hier lundi 06 février 2023, sous la direction du leader nord-coréen, Kim Jong Un, l’armée de la Corée du Nord a pris la décision d’intensifier et d’étendre ses exercices militaires dans l’objectif de « la préparation à la guerre ». Selon les informations rapportées par l’agence officielle KCNA, « l'élargissement et l'intensification constants des opérations et des exercices de combat de l'Armée populaire coréenne (...) afin de strictement perfectionner la préparation à la guerre » figuraient au nombre des points abordés durant la réunion.

La situation a atteint une « ligne rouge extrême »

Notons que cela intervient quelques jours après des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington, qui avaient fait réagir Pyongyang. D’après la diplomatie nord-coréenne, la situation avait atteint une « ligne rouge extrême ». Aussi, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères avait-il estimé, dans un communiqué, que la situation menace de faire de la péninsule « un immense arsenal de guerre et une zone de guerre plus critique ». Le document avait par ailleurs souligné que la Corée du Nord répliquera à toute action des USA, tout en précisant disposer de solides stratégies de contre-attaque.

Pour rappel, il y a quelques semaines, la Corée du Nord avait déjà manifesté son intention de consolider ses forces militaires. « La situation actuelle appelle à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux [de la Corée du Nord], en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d'autres forces hostiles » avait déclaré le président nord-coréen au cours d’une réunion du parti des travailleurs, annonçant les grandes lignes pour 2023.