Le 16 février 2023 marquera un jour important pour la Côte d'Ivoire, car le pays rouvrira ses frontières terrestres avec le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, le Liberia et le Mali. Cette décision a été prise par le gouvernement ivoirien, qui a décidé de lever la fermeture des frontières terrestres, en place depuis mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Cette décision est une étape importante pour la Côte d'Ivoire, qui souhaite redynamiser ses liens économiques avec ses voisins. En effet, la fermeture des frontières a eu un impact non négligeable sur les échanges sous-régionaux, qui dépendent en grande partie des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire.

La réouverture des frontières terrestres permettra également de faciliter les échanges entre les populations vivant de part et d'autre des frontières. De nombreuses familles ont eu du mal à se voir pendant la période de fermeture, et la réouverture des frontières permettra aux gens de se retrouver et de renouer les liens sociaux qui ont été bouleversés.

Il est important de noter que la réouverture des frontières terrestres ne signifie pas que la pandémie de Covid-19 est terminée en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays du monde. Mais avec une baisse certaine des cas, de plus en plus de pays ont décidé de vivre avec le virus.