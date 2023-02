Les autorités françaises vont envoyer 150 militaires en Pologne pour renforcer une mission européenne de formation des soldats ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré jeudi le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Lukasz Jasina. "Dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'UE à l'Ukraine, Eumam Ukraine, la France enverra 150 militaires en Pologne. Sous la direction du commandement opérationnel de la mission Eumam, le Combined Arms Center - Training (CAC-T) [américain], stationné en Pologne, ils formeront des soldats ukrainiens", a écrit M. Jasina sur sa page Twitter.

Selon lui, la Pologne et la France travaillent ensemble pour renforcer le potentiel de défense de l'Ukraine. En novembre, les dirigeants européens ont annoncé le lancement d'une mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine (Eumam Ukraine), au cours de laquelle il est prévu de former 15.000 soldats ukrainiens en 24 mois, allouant 106,7 millions d'euros à cette fin.

L'entraînement militaire a lieu sur le territoire de la Pologne, de l'Allemagne et d'autres pays européens. Selon le service européen pour l'action extérieure (SEAE), la mission a pour but de fournir "une formation individuelle, collective et spéciale aux forces armées ukrainiennes et aux unités de défense territoriale". (Tass)