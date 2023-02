Au cours de ces 29 dernières années, la taille des pénis en érection a connu une augmentation. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude rendue publique en décembre dernier par le World Journal of Men’s Health. L’étude s’est en effet intéressée à la taille des pénis sur tous les continents. Ces scientifiques ont utilisé en effet des bases de données PubMed, Embase et Cochrane Library. Ceci leur a permis d’avoir la taille du pénis de plus de 55 000 hommes. Il ressort ainsi de l’étude que la longueur des pénis en érection diffère selon la région géographique.

Les Africains subsahariens battent un record

Ce qui retient tout de même l’attention est que de façon générale, la longueur en érection des pénis a connu une augmentation de 24 % au cours des 29 dernières années. Alors que la longueur moyenne était de 12,2 centimètres, elle est passée à 15,2 centimètres. Selon le classement qui a été fait par cette étude, les Africains subsahariens ont les pénis les plus longs en érection. Les mesures intermédiaires se retrouvent chez les Européens, les Asiatiques du Sud et en Afrique du Nord.

Les plus petites mesures en Asie de l'Est

Les plus petites mesures de pénis se retrouvent par contre chez les Asiatiques de l’Est. « L'étiologie de l'augmentation de la longueur du pénis en érection au fil du temps reste incertaine », ont tout de même noté les chercheurs dans l’étude. Pour l’heure, les scientifiques ne sont pas arrivés à expliquer cette augmentation du nombre de la longueur des pénis en érection remarquée au cours des dernières décennies même si plusieurs hypothèses sont avancées.