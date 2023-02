Les propos tenus par des responsables sud-africains sur la guerre en Ukraine ont suscité des réactions de la part de la communauté internationale. Alors que le pays est accusé de soutenir la Russie dans le conflit ukrainien, les responsables sud-africains ont tenu à clarifier leur position lors du sommet G20 Finances à Bangalore en Inde. "L'Afrique du Sud a adopté une position ferme de non-alignement. En fait, une position en faveur d'un règlement négocié. Ainsi, les forces de défense affirment que cet événement a été planifié il y a longtemps, avant même la guerre", a déclaré le ministre sud-africain des Finances Enoch Godongwana.

Il a ajouté que les relations entre Moscou et Pretoria existent depuis longtemps et que la situation en Ukraine ne les affectera pas. Le ministre a également affirmé que le désaccord de l'Afrique du Sud avec les autres nations ne concerne pas le fait de savoir si la Russie a eu raison ou non, mais plutôt la réponse proposée. Il a souligné que le pays est en faveur d'un règlement négocié et que la guerre ne devrait pas être la réponse aux problèmes internationaux.