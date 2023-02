Le président russe Vladimir Poutine veut renforcer davantage la culture de son pays, à travers la langue. D’après plusieurs médias officiels dont Tass et Ria Novosti, le chef du Kremlin a signé ce mardi 28 février 2023, une loi ayant notamment pour but de bannir l’utilisation de mots étrangers. Cela, lorsque la langue russe est utilisée comme langue d’État. Toutefois, des exceptions subsistent concernant les mots étrangers qui n’ont pas leur équivalent en russe. Selon les sources ayant relayé l’information, ladite loi introduit plusieurs concepts, notamment « les dictionnaires normatifs ».

La loi était passée par le parlement russe

Toujours d’après Tass et Ria Novosti, l’utilisation de la langue russe dans certains domaines est obligatoire. Au nombre de ces derniers figurent les médias et l’éducation, entre autres. Notons que cette loi ne date pas d’aujourd’hui. D’autres médias avaient fait savoir qu’en décembre 2022, elle était passée par le parlement russe. Pour rappel, c’est au cours de la même journée que Vladimir a signé la loi suspendant la participation de la Russie au traité New Start, sur la réduction des armes stratégiques. La signature de cette loi avait été préalablement annoncée, lors de son discours au parlement, le 21 février 2023.

La mesure est officiellement entrée en vigueur le jour de sa publication officielle. Le traité New Start, avait été signé entre la Russie et les États-Unis en 2010. Il prévoit la réduction des arsenaux nucléaires des deux pays. Il devrait par ailleurs prendre fin le 5 février 2026. Cependant, les deux parties peuvent prolonger sa durée de cinq ans supplémentaires. À en croire Vladimir Poutine, la suspension de la participation au traité se justifie par la présence de puissances nucléaires dans l'Otan, autres que les États-Unis. Moscou a, pour le moment, décidé de suspendre sa participation, tout en invoquant la nécessité de revoir les conditions du traité.