Bientôt 11 mois que la Russie a lancé son offensive militaire en Ukraine qui fait de nombreux morts et occasionne d'importants dégâts matériels. Sur le terrain, les forces russes et ukrainiennes se livrent une bataille sans merci en utilisant des moyens militaires importants. Dès le début, l'Occident s'est rangé du côté de l'Ukraine et lui a apporté tout son soutien. Ce mercredi, le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov s'est prononcé sur l'attitude de l'Occident vis-à-vis de la Russie concernant ce dossier. L'officiel russe a comparé l'approche de l'Occident à celle d'Hitler qui avait cherché une "solution finale" pour éradiquer Juifs d'Europe, selon ses propres mots. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters ce matin.

L'occident veut régler "la question russe" de la même façon que Hitler avait cherché une "solution finale" pour éradiquer les Juifs d'Europe. C'est ce qu'il faut retenir des propos du chef de la diplomatie russe ce mercredi 18 Janvier 2023 comme le rapporte l'agence Reuters sur son site. "Ils font la guerre à notre pays avec la même tâche : la 'solution finale' de la question russe", a affirmé le ministre Lavrov qui poursuit "tout comme Hitler voulait une "solution finale" à la question juive, maintenant, si vous lisez les politiciens occidentaux... ils disent clairement que la Russie doit subir une défaite stratégique."