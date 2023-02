Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachim De Tambèla avait effectué il ya quelques jours, une visite de travail au Mali. Depuis l'avènement au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, l'axe Ouagadougou-Bamako s'est considérablement renforcé. Au cours de sa rencontre avec les burkinabè résidant au Mali, le Premier ministre burkinabè a évoqué l'idée d'une fédération entre les deux pays. "Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux" avait alors affirmé De Tambela.

Le 09 février dernier, les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali, de la Guinée Conakry se sont retrouvés à Ouagadougou pour discuter de l'avenir à court terme de leurs pays respectifs. Des informations avaient alors circulé sur le fait que ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest voulaient constituer une fédération. Dans des milieux bien introduits, on reconnaît que les trois pays veulent mutualiser leurs efforts pour notamment desserrer l'étau imposé par certaines restrictions de la CEDEAO. Mais pour le moment, aucun projet de fédération n'est à l'ordre du jour.

D'ailleurs, au cours de la rencontre entre les trois ministres des Affaires étrangères n'ont pas évoqué un projet de fédération, mais plutôt un renforcement de la coopération afin de faire face à des défis urgents. Ayant tous les trois connus un coup d’État, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée Conakry ont été suspendus de la CEDEAO et de l'UA même s'ils sont toujours membres de ses instances. Il y a de vives tensions entre l'institution sous-régionale et les trois pays, surtout le Mali.

Cependant, Olivia Rouamba, Abdoulaye Diop et Mory Sandan Kouyaté ont indiqué qu'ils vont mener des initiatives communes dans le but d'obtenir une levée des sanctions enjointes par la CEDEAO. Ces différentes sanctions impactent sur le processus de développement des pays sanctionnés. En outre, Bamako, Ouagadougou et Conakry souhaitent entamer des projets socio-économiques communs pour booster leurs différentes économies.