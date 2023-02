Le nombre de clandestins tués dans un naufrage au large de la côte sud de l'Italie s'est élevé à 43, ont annoncé dimanche les garde-côtes italiens, qui mènent une opération de recherche de survivants. 80 migrants ont été secourus. Selon les sauveteurs, au moins 120 personnes se trouvaient à bord. Selon le journal Messagero, il y avait 250 personnes sur le bateau, vraisemblablement d'Afghanistan, d'Iran et du Pakistan. Le bateau a heurté les récifs côtiers à cause des conditions météorologiques défavorables et s'est brisé.

La première ministre italienne Georgia Meloni a exprimé ses condoléances. Selon elle, cette dernière tragédie ne fait qu'exhorter le gouvernement à "ne pas autoriser ces bateaux à voyager". Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures et des Transports Matteo Salvini, qui a commencé la lutte contre l'immigration clandestine à la tête du ministère de l'Intérieur entre 2018-2019, a noté qu'il fallait "lutter contre les transporteurs illégaux de personnes dans afin de sauver la vie d'innocents... Des millions de dollars sont investis dans les armes et la drogue par ces personnes", a-t-il déclaré.

Plus de 14.000 clandestins sont déjà arrivés en Italie par voie maritime depuis le début de l'année, soit environ trois fois plus qu'à la même période en 2021 et 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Au moins 130 personnes sont mortes en Méditerranée centrale depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). (Tass)