Le Pape François a déclaré qu'il était toujours prêt à rencontrer les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, respectivement. Le Vatican joue un rôle important dans la résolution de la crise en Ukraine en appelant à la paix et en fournissant une aide humanitaire. Le cardinal polonais Konrad Krajewski, un proche du Pape, se rend régulièrement en Ukraine pour informer le Vatican de la situation sur place. Le Pape reçoit également régulièrement des représentants de l'Ukraine et a des contacts avec l'ambassadeur russe au Vatican. Grâce à la médiation de l'ambassade, le Vatican facilite également l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.

Le Pape François a clairement indiqué qu'il voulait se rendre à la fois à Kiev et à Moscou. Il est conscient que ce type de voyage aurait une nature politique. Le Pape poursuit sa mission de tenter de maintenir la paix dans le monde, non seulement en Ukraine, mais aussi en Syrie, au Yémen, avec les Rohingyas au Myanmar et dans les nombreux foyers de conflit en Amérique latine.

Le Pape François a rappelé que la guerre est toujours une autodestruction. Il appelle à l'arrêt des guerres pour protéger les vies et les cultures. Le Saint-Siège travaille inlassablement pour faire avancer la paix dans le monde et pour éviter les conflits armés selon ses représentants.