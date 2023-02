Les propos du prince Harry, duc de Sussex, sur les talibans tués lors d’une mission en Afghanistan, ne sont pas du goût de tout le monde, dans son pays. En effet, dans son livre intitulé, Le Suppléant, publié l’année dernière, le fils du roi d’Angleterre Charles III avait révélé avoir tué 25 combattants talibans. « Il me paraissait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre. Donc le nombre pour moi c'est 25. Ce n'est pas un chiffre qui me remplit de satisfaction, ni qui m'embarrasse » avait-il notamment écrit. Ben Wallace, secrétaire britannique à la Défense, est revenu sur ces propos tout en accusant le Prince de se vanter de ce qu'il avait fait.

« Il ne s'agit pas de savoir qui peut tirer le plus »

Dans une interview accordée au média britannique LBC, dans la matinée de ce jeudi 23 février 2023, il a estimé que les propos du prince Harry, va à l’encontre de l’idée selon laquelle l’armée britannique est une équipe. « Je pense franchement que se vanter des décomptes… déforme le fait que l'armée est un jeu d'équipe. C'est une entreprise d'équipe… et donc il ne s'agit pas de savoir qui peut tirer le plus ou qui ne tire pas le plus » a déclaré Ben Wallace. Notons que ce n’est pas première fois que les propos du prince Harry suscite des critiques. Auparavant, certaines personnalités avaient averti qu’il mettait en péril sa propre sécurité et celle de ses anciens collègues de l’armée. Sur ce point, Ben Wallace a accusé le prince Harry de « laisser tomber » ces derniers.

« Si vous commencez à parler de qui a fait quoi, [vous] laissez tomber toutes ces autres personnes, parce que vous n'êtes pas une meilleure personne parce que vous l'avez fait et qu'ils ne l'ont pas fait » a-t-il déclaré. Pour rappel, les propos du prince Harry sur les talibans qu’il avait tués, avaient fait réagir les autorités afghanes. Les talibans de la province de Helmand, dans le sud-ouest de l'Afghanistan, avaient fait part de leur volonté d’entamer une poursuite judiciaire contre le Prince Harry, parce que ce dernier a déclaré qu'il a tué 25 talibans lorsqu'il était en mission en Afghanistan et que l'élimination de ces talibans était comme éliminer « des pièces d'échecs » sur un échiquier.